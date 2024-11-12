30 декабря в 2024 году: выходной или рабочий день в России

Напомним, что новогодние каникулы затрагивают лишь ту часть российских наемных работников, которая трудится по нормированному графику с пятидневной или шестидневной рабочей неделей. Персонал организаций с ненормированным или посменным графиком будет работать в привычном режиме. То же самое относится и к сотрудникам экстренных и оперативных служб, правоохранительных органов, организаций, обеспечивающих бесперебойное снабжение граждан энергоресурсами, водой, газом. Работать будут и сотрудники значительной части предприятий торговли, общественного питания, транспорта и связи. Им предстоит находиться на сменах и в новогодние дни.