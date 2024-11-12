30 декабря в 2024 году: выходной или рабочий день в России

Приближается новый, 2025 год, а конец декабря — по-своему напряженный период. Большинству граждан надо и завершить дела, и подготовиться к наступающему празднику, закупив подарки и накрыв стол. Ниже мы расскажем, будет ли 30 декабря 2024 года выходным или рабочим днем в России.
Производственный календарь на 2024 год
На официальном производственном календаре отмечены все выходные и праздничные дни. Канун Нового года, 31 декабря, в 2024 году выпадает на вторник. В производственном календаре этот день выделен как праздничный.
В то же время 30 декабря 2024 года выпадает на понедельник. В производственном календаре и этот день обозначен как выходной.
30 декабря в 2024 году: выходной или нет
В 2024 году понедельник, 30 декабря, будет выходным днем. Поскольку этот предпраздничный день выпадает на понедельник, а в ночь со вторника на среду и наступит Новый год, власти страны решили дать россиянам возможность более обстоятельно подготовиться к торжеству. Соответствующее решение приняло Правительство Российской Федерации, о чем говорится в специальном постановлении.
Стоит отметить, что понедельник, 30 декабря, будет праздничным за счет переноса выходного с субботы, 28 декабря. Последняя завершит шестидневною трудовую неделю и станет последним рабочим днем в 2024 году. Важно учесть, что к этому времени необходимо завершить все дела и сдать отчеты, ведь во многих организациях уже в пятницу или субботу пройдут предновогодние праздничные мероприятия, включая корпоративные торжества.
Отработав в субботу, россияне, трудящиеся по стандартному графику, выйдут на рабочие места только в 2025 году — уже после завершения новогодних каникул. Таким образом, праздничные дни начнутся с воскресенья 29 декабря 2024 года.
Как отдыхаем на Новый год 2024—2025: официальное постановление правительства
Новогодние каникулы начнутся еще в конце декабря 2024 года. В этот раз россияне будут отдыхать 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2025 году», принятым еще 4 октября 2024 года, целый ряд выходных дней в начале января наступающего года перенесли на другие дни. Это позволит не только увеличить продолжительность новогодних каникул, но и обеспечить россиян дополнительными выходными днями в канун других государственных праздников в 2025 году.
Например, выходной день перенесли с субботы 4 января 2025 года на пятницу 2 мая 2025 года. А на среду 31 декабря 2025 года переносится выходной день с воскресенья 5 января 2025 года.
Из постановления правительства следует, что в 2025 году к выполнению трудовых обязанностей россияне приступят только в четверг, 9 января. При этом рабочая неделя окажется двухдневной и охватит четверг и пятницу. Затем сразу наступят выходные.
Целесообразно по возможности взять отгулы на эти два дня. В таком случае новогодние каникулы продлятся до 12 января включительно, а на работу нужно будет выйти лишь в понедельник 13 января. Столь продолжительный отдых в начале января 2025 года даст российским гражданам возможность провести время с родными и близкими, отправиться в путешествие, решить часто откладываемые вопросы и просто отдохнуть после трудовых будней.
Напомним, что новогодние каникулы затрагивают лишь ту часть российских наемных работников, которая трудится по нормированному графику с пятидневной или шестидневной рабочей неделей. Персонал организаций с ненормированным или посменным графиком будет работать в привычном режиме. То же самое относится и к сотрудникам экстренных и оперативных служб, правоохранительных органов, организаций, обеспечивающих бесперебойное снабжение граждан энергоресурсами, водой, газом. Работать будут и сотрудники значительной части предприятий торговли, общественного питания, транспорта и связи. Им предстоит находиться на сменах и в новогодние дни.
Индивидуальные предприниматели и самозанятые плательщики налога на профессиональный доход будут сами определять, работать ли им в новогодние каникулы или нет.
Список источников
1. Постановление Правительства РФ от 10.08.2023 № 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году».
2. Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».
Автор: Илья Полонский