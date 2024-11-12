Получены перспективные природные соединения против оспы обезьян

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского института органической химии, который наравне с центром вирусологии «Вектор» стал разработчиком первого в России противооспенного препарата «НИОХ-14», получили несколько соединений из природных компонентов, эффективных против оспы обезьян. Об этом сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Как отмечает издание, данных исследований и клинических испытаний существующих препаратов пока недостаточно. Научное сообщество не может сделать окончательные выводы об эффективности существующих противовирусных лекарств. К тому же, вирус способен вырабатывать резистентность, поэтому разработка альтернативных средств против оспы обезьян по-прежнему актуальна.
«Мы синтезировали порядка ста соединений и выбрали из них те, что показали лучшую эффективность. Препараты имеют схожую структуру — природный остов, который может быть камфорой, фенхоном, борнеолом, плюс ароматическое кольцо. Коллегами из ГНЦ ВБ “Вектор” уже проведено исследование на клеточной культуре, они подобрали три-четыре наиболее эффективных соединения», — цитирует издание старшего научного сотрудника лаборатории фармакологически активных веществ НИОХ СО РАН Анастасию Соколову.
Как пояснила Соколова, новые препараты сделаны на основе природных компонентов и этим отличаются от уже существующих средств. Исследовательница добавила, что ученые рассчитывают перейти от исследований на клетках к изучению влияния препаратов на животных. Ученые предполагают, что мишень их соединений — это вирусный белок p37. Он участвует в важных процессах, связанных с размножением вируса и его взаимодействием с иммунной системой. В ближайшее время исследователи планируют изучить более подробно этот белок, чтобы подтвердить данные.
Вирус оспы обезьян — ближайший родственник натуральной оспы, которую удалось победить в 1980 году благодаря вакцинации. Оба вируса входят в группу ортопоксвирусов, принадлежащих к семейству поксвиридов (Poxviridae). Оспой обезьян можно заразиться воздушно-капельным путем при прямом контакте с больным, находящимся на лечении на дому или в медицинском учреждении, или через загрязненные материалы, например постельное белье. Чаще всего случаи заражения регистрируются в сельской местности в странах Центральной и Западной Африки, особенно в регионах, где люди могут контактировать с инфицированными животными.