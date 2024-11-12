Получены перспективные природные соединения против оспы обезьян

Как пояснила Соколова, новые препараты сделаны на основе природных компонентов и этим отличаются от уже существующих средств. Исследовательница добавила, что ученые рассчитывают перейти от исследований на клетках к изучению влияния препаратов на животных. Ученые предполагают, что мишень их соединений — это вирусный белок p37. Он участвует в важных процессах, связанных с размножением вируса и его взаимодействием с иммунной системой. В ближайшее время исследователи планируют изучить более подробно этот белок, чтобы подтвердить данные.