Лукашенко пригласил Александру Пахмутову приехать в Беларусь в любое время

Орден Дружбы народов вручен Александре Пахмутовой за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей. Также отмечена ее плодотворная творческая деятельность, содействующая сближению и взаимообогащению национальных культур.