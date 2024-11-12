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Лукашенко пригласил Александру Пахмутову приехать в Беларусь в любое время

Лукашенко пригласил Александру Пахмутову посетить Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Посол Беларуси в России Александр Рогожник передал композитору Александре Пахмутовой приглашение президента Беларуси Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского посольства.

Так, 12 ноября Рогожник вручил Пахмутовой орден Дружбы народов. Высокой награды композитор и народная артистка СССР удостоена указом президента Беларуси Александра Лукашенко.

Орден Дружбы народов вручен Александре Пахмутовой за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей. Также отмечена ее плодотворная творческая деятельность, содействующая сближению и взаимообогащению национальных культур.

Отдельно Рогожник передал Александре Пахмутовой приглашение от главы республики посетить Беларусь — на «Славянский базар в Витебске» или в любое удобное время.

Ранее мы рассказывали о том, что написавшая шлягеры белорусских звезд композитор Александра Пахмутова отмечает 95-летие: «Беловежская пуща» звучала вместо побудки и отбоя повсюду".

Еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не сравнивать северных людей с южными по этой причине.

Кроме того, Лукашенко предложил Вучичу интенсифицировать отношения Беларуси и Сербии.