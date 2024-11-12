Власти озвучили дату установки главной новогодней елки Новосибирска

Стала известна дата установки главной новогодней елки Новосибирска. Она появится в Театральном сквере.
«Установим елку 1 декабря», — сообщает Atas.Info со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города.
Пока график установки и оформления лесной красавицы в разработке — он напрямую зависит от погоды. Кстати, елку на площади Ленина установят и нарядят к 1 декабря.
Оформление новогодних пространств в Театральном и Первомайском скверах, в парке «Арена» и на улице Ленина стартовало 10 октября, монтажные работы намерены завершить к 1 декабря.
Празднично оформят многие городские площадки. Монтаж украшений завершат к 20 декабря. Что касается программы развлечений, то ее пока держат в секрете.