Омск встал в семибальную пробку

Как пишут омичи, вечером 12 ноября в Омске складывается сложная дорожная ситуация. На момент написания статьи пробки составляли 7 баллов. Как минимум 28 ДТП произошло на трассах в данный период времени. Наши подписчики отмечают, что на участке от Степанца, к Школе милиции транспорт стоит уже более 30 минут без движения.