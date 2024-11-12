Омск встал в семибальную пробку

Как пишут омичи, вечером 12 ноября в Омске складывается сложная дорожная ситуация. На момент написания статьи пробки составляли 7 баллов. Как минимум 28 ДТП произошло на трассах в данный период времени. Наши подписчики отмечают, что на участке от Степанца, к Школе милиции транспорт стоит уже более 30 минут без движения.
«Всё стоит колом. Участок в остановку едем 30 минут», — написали нам наши подписчики.
Как отмечают в ГИБДД большинство аварий связаны с неготовностью водителей к зиме. Многие еще не адаптировались к зимней езде. Кто-то не успел сменить резину. Сотрудники ГАИ напоминают, что в такой сложной обстановке необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее мы писали, что в Омске задержали водителя, который скрылся с места ДТП с пострадавшим.