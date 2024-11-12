Уфимка обвиняет воспитателей в избиении 2-летнего сына

«Я сразу же написала воспитателю, на что получила ответ, что мой мальчик во время тихого часа обмочился и его переложили на другую кровать, с которой он упал. Но потом я заметила многочисленные гематомы на ушах сына и покраснения. Я снова написала воспитателю, на что ответа не получила. О произошедшем работники садика не сообщили, ни во время получения травмы, ни в момент, когда я забирала ребенка».