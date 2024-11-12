Уфимка обвиняет воспитателей в избиении 2-летнего сына

Жительница Уфы обвиняет воспитателей детского сада № 24, куда ходит ее двухлетний сын, в жестоком обращении. В один из дней, забрав ребенка домой, она обнаружила на его голове синяки и ссадины. Мальчик плакал и все время трогал уши. Женщина написала заявление в полицию и записала видеообращение, решив придать этот случай огласке. В ситуации разбирался UFA.AIF.RU.
«Вам не жалко ребенка — мне тоже»
Детский сад № 24 находится на улице Авроры, 29/1. Он начал работу в 1981 году. Учреждение принимает детишек с одного года в ясельные группы. Как рассказала мама мальчика, 28-летняя Аделина, утром 8 ноября она, как обычно, привела в садик своего сына, которому сейчас 1 год и 11 месяцев.
«В 16:30 я пришла за ним. Открыв дверь в группу, увидела следующую ситуацию: все дети сидят молча за столом, воспитатель ведет плачущего мальчика со словами: “Иди плачь туда!”. В это время мой сын стоял рядом, закрыл руками лицо и плакал. Он трогал уши и плакал».
Женщина говорит, что и подумать не могла, что на ее сына подняли руку, поэтому сразу не осмотрела его. Когда она начала переодевать, из группы вышла воспитатель и сказала, что «ее сын всех заводит своим плачем, рано ему еще в садик».
«Вам не жалко своего ребенка — и мне его не жалко», — цитирует слова женщины Аделина.
Упал с кровати?
Аделина не сразу поняла, что случилось, пошла с ребенком к бабушке, и только потом увидела на лбу у сына большую шишку и синяк.
«Я сразу же написала воспитателю, на что получила ответ, что мой мальчик во время тихого часа обмочился и его переложили на другую кровать, с которой он упал. Но потом я заметила многочисленные гематомы на ушах сына и покраснения. Я снова написала воспитателю, на что ответа не получила. О произошедшем работники садика не сообщили, ни во время получения травмы, ни в момент, когда я забирала ребенка».
Она взяла сына и поехала с ним в травмпункт РДКБ. Параллельно отец мальчика стал звонить заведующей, требуя объяснений. Со слов Аделины, руководитель учреждения ответила на это, что ребенок «бился головой».
В травмпункте оториноларинголог и нейрохирург сделали однозначное заключение: травмы получены в результате механического воздействия. Малышу диагностировали ушиб мягких тканей лобной области и мягких тканей ушных раковин.
«Мы сразу написали заявление в полицию, прошли судебно-медицинскую экспертизу. После чего поехали беседовать с заведующей. Гематому лбу она объяснила ударом о детскую кровать, где по краям резинка. Получается, что это их третья версия произошедшего, что совершенно не характерно полученной гематоме. Она отрицает причастность работников садика в гематомах на ушах, всячески пытаясь навязать нам вину, со словами: “возможно, вы его дверью прижали”. Говорит, что синяки старые, хотя медицинским экспертом она не является».
Родители категорически отрицают, что их сын мог получить травмы вне стен дошкольного учреждения. В тот день мать отвела ребенка без единой царапины. Она уверена, что травмы на ушах очень похожи на скручивания. Сейчас родители намерены добиться наказания для виновных в жестком обращении с их маленьким сыном.
Проверят по закону
В самом детском саду произошедшее никак не комментируют. В Сети отзывы об этом дошкольном учреждении в основном положительные. Родители хвалят воспитателей и довольны их «заботливым и внимательным отношением» к детям. Но есть и отрицательные, где мамы рассказывают, что «воспитатели — это вообще отдельный разговор».
«Никакой педагогической этики, любви к детям или хотя бы терпения. На улице дети вечно дерутся, грязные, потому что пригляда никакого», — отзывается уфимка Дарья.
Инцидентом с двухлетним мальчиком заинтересовались правохранители. Следственный отдел по Кировскому району города Уфы СУ СК России по РБ проводит процессуальную проверку по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
«Следователи выполнят комплекс проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение», — прокомментировали в Следкоме.
Проверку инициировала и прокуратура Башкирии. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, в том числе в части безопасного пребывания воспитанников в детском саду, и даст оценку действиям должностных лиц.
«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту», — отметили в прокуратуре.
Комментарий
Педагог-психолог Елена Злобина:
«Точно сказать, когда отдать ребенка в детский сад, нельзя. Дети сейчас социально и эмоционально развиты по-разному. Некоторые и в полтора года готовы к социализации, другие и в три, и в четыре года не созрели, чтобы посещать детсад. Это во многом зависит еще и от стиля воспитания в семье. Если преобладает гиперопека, то ребенку и в пять, и в шесть лет будет сложно адаптироваться в коллективе, потому что он находился под постоянной опекой, вниманием родителя, и у него сильная привязанность. Поэтому будут всевозможные проявления страхов, тревоги при общении с другими людьми».