Уфа встала в восьмибалльных пробках

В Уфе образовались восьмибалльные пробки. На данный час все главные артерии города подсвечены красным.
Так, водителям предстоит провести некоторое время на Галле, Зорге, Шафиева, Пархоменко, Ибрагимова и 50 лет СССР. В центре Уфы также зафиксированы пробки. Стоят Пушкина, Цюрупы, Коммунистическая, Валиди и Революционная.
На севере Уфы пробки отмечены на Трамвайной, Тоннельной, Уфимском Шоссе и Седова.
Традиционная сложная дорожная обстановка на Пугачева, Менделеева, Бакалинской и Октябрьской Революции.
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