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Уфа встала в восьмибалльных пробках

Вечерние пробки сковали улицы города.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе образовались восьмибалльные пробки. На данный час все главные артерии города подсвечены красным.

Так, водителям предстоит провести некоторое время на Галле, Зорге, Шафиева, Пархоменко, Ибрагимова и 50 лет СССР. В центре Уфы также зафиксированы пробки. Стоят Пушкина, Цюрупы, Коммунистическая, Валиди и Революционная.

На севере Уфы пробки отмечены на Трамвайной, Тоннельной, Уфимском Шоссе и Седова.

Традиционная сложная дорожная обстановка на Пугачева, Менделеева, Бакалинской и Октябрьской Революции.

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