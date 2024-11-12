31 декабря в 2024 году: выходной или рабочий день в России

Сразу после Нового года жители страны задаются вопросом: 31 декабря 2024 — выходной или рабочий день в России? Разбираемся в материале.
Производственный календарь на 2024 год
31 декабря в 2024 году: выходной или нет
31 декабря в 2024 году выпадает на вторник. В производственном календаре этот день указан как выходной. Аналогично помечен и понедельник 30 декабря (2). Таким образом, новогодние праздники для россиян начнутся в воскресенье 29 декабря.
Но перед этим придется поработать в субботу. Российское правительство выпустило постановление, согласно которому выходной день с 28 декабря переносят на 30-е (3). Выпавшее в начале года на воскресенье 7 января при этом передвинули на 31 декабря.
Всего в этом году новогодние праздники продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января. В Министерстве труда и социальной защиты РФ подчеркивают, что отдых в эти дни не может быть причиной уменьшения зарплаты. Если вам пришлось работать в официальный выходной день, то по закону оплата за такой труд предоставляется в двойном размере. Подробности лучше уточнить у своего работодателя.
Напомним, что в 2023 и 2022 годах 31 декабря тоже было выходным. При этом на законодательном уровне делать этот день праздничным пока не хотят. В 2020 году депутаты уже предлагали подобную меру, но в правительстве инициативу сочли «избыточной» (3).
Интересные факты о 31 декабря
Точкой отсчета нового года 1 января стало во времена политика и полководца Юлия Цезаря. В России праздновать Новый год 31 декабря на манер европейских стран начали только с 1699 года, после указа Петра I. Собрали еще несколько интересных фактов об этой дате и истории праздника в таблицу.
|Раньше Новый год отмечали 1 сентября
|До указа Петра I летоисчисление вели от Сотворения мира, а не от Рождества Христова, как сейчас. На момент подписания документа в мире минул 7208 год, а через четыре месяца наступил 1700-й
|Новогодний стол при Петре отличался от нынешнего
|При Петре I новогоднее меню было совсем другим, без оливье и мандаринов. Тогда люди ели выпечку, каши, супы
|В России существовал запрет на новогодние елки
|Во время Первой мировой войны в стране ввели запрет на украшение елей к Новому году. Власти сочли это вражеской традицией, прибывшей из Германии
|В СССР Новый год считался религиозным праздником
|В Советском Союзе отмечать Новый год разрешили только с 1935 года. До этого праздник считался религиозным
|Первую новогоднюю гирлянду придумали и изготовили в США
|Первую гирлянду сделали 1895 году в США. Ею украсили праздничную ель перед Белым домом в Вашингтоне
|Оливье раньше был деликатесным салатом без колбасы
|Тарелка оливье — обязательный атрибут новогоднего стола в России. Согласно легенде, придумал салат работавший в Москве французский повар Люсьен Оливье. Считается, что классический состав включал в себя рябчиков и оливки. Позже рецептура изменилась. Существует поверье, что в советские годы из-за дефицита колбасы и горошка приготовить оливье можно было только на праздники
|Елочные украшения появились из-за неурожая яблок
|Раньше на новогодние елки вешали яблоки, кукурузу и другие съедобные украшения. Первые стеклянные шары появились в Германии в неурожайный год: тогда стало ясно, что фруктов на всех не хватит
|Первые фейерверки на Руси заменяли выстрелы
|Традицию встречать Новый год салютами тоже ввели при Петре I: в 1700 году император лично запустил праздничную ракету во время народных гуляний в Москве. Стоит отметить, что в то время фейерверки часто заменяли оружейными залпами
|Первыми в мире Новый год встречают островитяне
|Кирибати, островное государство в Тихом океане, находится на краю Восточного часового пояса. Календарный день наступает здесь раньше всех, поэтому Новый год жители республики празднуют первыми в мире. Время на островах полностью совпадает со временем на Гавайях, но со сдвигом на сутки вперед
|Снегурочка старше Деда Мороза
|Деда Мороза придумал в 1841 году писатель Владимир Одоевский. Персонаж не был связан с Новым годом, а символом праздника он стал лишь спустя несколько десятилетий. При этом Снегурочка, получается, старше: ее возможные прообразы встречаются еще в славянских мифах
Список источников
1. Постановление Правительства РФ от 10.08.2023 № 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году».
2. Законопроект № 1070437−7 о внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ («О включении 31 декабря в дни новогодних каникул»).
Автор: Илья Водянов