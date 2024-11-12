31 декабря в 2024 году: выходной или рабочий день в России

Раньше Новый год отмечали 1 сентября

До указа Петра I летоисчисление вели от Сотворения мира, а не от Рождества Христова, как сейчас. На момент подписания документа в мире минул 7208 год, а через четыре месяца наступил 1700-й



Новогодний стол при Петре отличался от нынешнего

При Петре I новогоднее меню было совсем другим, без оливье и мандаринов. Тогда люди ели выпечку, каши, супы



В России существовал запрет на новогодние елки

Во время Первой мировой войны в стране ввели запрет на украшение елей к Новому году. Власти сочли это вражеской традицией, прибывшей из Германии



В СССР Новый год считался религиозным праздником

В Советском Союзе отмечать Новый год разрешили только с 1935 года. До этого праздник считался религиозным



Первую новогоднюю гирлянду придумали и изготовили в США

Первую гирлянду сделали 1895 году в США. Ею украсили праздничную ель перед Белым домом в Вашингтоне



Оливье раньше был деликатесным салатом без колбасы

Тарелка оливье — обязательный атрибут новогоднего стола в России. Согласно легенде, придумал салат работавший в Москве французский повар Люсьен Оливье. Считается, что классический состав включал в себя рябчиков и оливки. Позже рецептура изменилась. Существует поверье, что в советские годы из-за дефицита колбасы и горошка приготовить оливье можно было только на праздники



Елочные украшения появились из-за неурожая яблок

Раньше на новогодние елки вешали яблоки, кукурузу и другие съедобные украшения. Первые стеклянные шары появились в Германии в неурожайный год: тогда стало ясно, что фруктов на всех не хватит



Первые фейерверки на Руси заменяли выстрелы

Традицию встречать Новый год салютами тоже ввели при Петре I: в 1700 году император лично запустил праздничную ракету во время народных гуляний в Москве. Стоит отметить, что в то время фейерверки часто заменяли оружейными залпами



Первыми в мире Новый год встречают островитяне

Кирибати, островное государство в Тихом океане, находится на краю Восточного часового пояса. Календарный день наступает здесь раньше всех, поэтому Новый год жители республики празднуют первыми в мире. Время на островах полностью совпадает со временем на Гавайях, но со сдвигом на сутки вперед

