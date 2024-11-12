Минтруда назвало среднюю цену за жизнь в социальном пансионате в Беларуси

На условиях государственного обеспечения, а это отдавая 90% от размера пенсии, проживают в социальных пансионатах одинокие люди. А вот на платных условиях те, кто имеет родных, обязанных по закону их содержать (это совершеннолетние дети, супруги и родители, не являющиеся инвалидами I и II группы, не достигшие общеустановленного пенсионного возраста).