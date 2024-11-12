Минтруда назвало среднюю цену за жизнь в социальном пансионате в Беларуси

Министерство труда и социальной защиты Беларуси озвучило стоимость проживания в социальном пансионате, как с недавних пор стали называть дома престарелых. Средняя стоимость 950 рублей. Это несколько выше, чем средняя пенсия по возрасту в среднем в стране, которая в октябре 2024 составила 852 рубля.
В Минтруда отметили, что в социальный пансионат могут принять граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста (это 58 лет женщины, 63 года мужчины), а также инвалидов I и II группы. Главное, чтобы люди нуждались в постоянном уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи. Поэтому важно заключение ВКК поликлиники.
На условиях государственного обеспечения, а это отдавая 90% от размера пенсии, проживают в социальных пансионатах одинокие люди. А вот на платных условиях те, кто имеет родных, обязанных по закону их содержать (это совершеннолетние дети, супруги и родители, не являющиеся инвалидами I и II группы, не достигшие общеустановленного пенсионного возраста).
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