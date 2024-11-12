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Региональный Росздравнадзор взял на контроль оказание помощи девочке в Ростове

Донской Росздравнадзор отреагировал на ситуацию больной девочки в Ростове.
Источник: Комсомольская правда

Росздравнадзор Ростовской области взял на контроль оказание помощи ребенку в одной из больниц Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в региональном ведомстве 12 ноября.

Ранее появилась информация, что девочку не могут транспортировать в профильную медицинскую организацию. Причиной стало якобы отсутствие реанимобиля.

В министерстве здравоохранения накануне уточнили, что сейчас ребенку оказывается вся необходимая помощь. Ребенок находится под пристальным вниманием врачей.

— Также все необходимое медицинское оборудование, в том числе транспортные машины и установки диализа, есть на базе областных медицинских организаций, — добавили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Напомним, в Ростове-на-Дону 12 ноября детский сад закрыли на несколько дней из-за кишечной инфекции. У ребят выявили энтеровирусную инфекцию.