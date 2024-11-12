Региональный Росздравнадзор взял на контроль оказание помощи девочке в Ростове

Росздравнадзор Ростовской области взял на контроль оказание помощи ребенку в одной из больниц Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в региональном ведомстве 12 ноября.
Ранее появилась информация, что девочку не могут транспортировать в профильную медицинскую организацию. Причиной стало якобы отсутствие реанимобиля.
В министерстве здравоохранения накануне уточнили, что сейчас ребенку оказывается вся необходимая помощь. Ребенок находится под пристальным вниманием врачей.
— Также все необходимое медицинское оборудование, в том числе транспортные машины и установки диализа, есть на базе областных медицинских организаций, — добавили в пресс-службе министерства здравоохранения.
Напомним, в Ростове-на-Дону 12 ноября детский сад закрыли на несколько дней из-за кишечной инфекции. У ребят выявили энтеровирусную инфекцию.