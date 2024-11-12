В Самаре открыли инженерно-технический класс в школе № 118

Соглашение о создании профильного класса было подписано между предприятием, вузом и школой в мае 2024 года. Это стало своего рода первым этапом программы «Лидеры энергетики», которую реализует компания совместно с университетом. Второй этап предполагает целевое обучение на различных инженерных и технических специальностях для школьников, которые успешно пройдут обучение. Третий — трудоустройство на предприятии.