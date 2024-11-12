В Самаре открыли инженерно-технический класс в школе № 118

В торжественном мероприятии приняли участие и.о. главы города Иван Носков, руководитель департамента образования Ирина Коковина, глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов, гендиректор компании «Электрощит Самара» Дмитрий Куприянов, декан электротехнического факультета СамГТУ Юрий Макаричев.
Соглашение о создании профильного класса было подписано между предприятием, вузом и школой в мае 2024 года. Это стало своего рода первым этапом программы «Лидеры энергетики», которую реализует компания совместно с университетом. Второй этап предполагает целевое обучение на различных инженерных и технических специальностях для школьников, которые успешно пройдут обучение. Третий — трудоустройство на предприятии.
«Открытие специализированного инженерно-технического класса в школе № 118 — важное условие для формирования будущих профессиональных компетенций школьников. Проект помогает ребятам определиться с направлением будущей технической специальности, получить дополнительные знания и подготовиться к дальнейшему обучению и трудоустройству. По итогу мы получим сотрудников, которые осознанно выбрали будущую профессию», — отметил Дмитрий Куприянов.
Профильный класс укомплектован учебными лабораторными комплексами, интерактивным оборудованием и мебелью. Ученики 10 класса могут углубленно изучать там математику, физику и инженерную графику. Все это поможет им в подготовке к ЕГЭ. Предприятие и вуз планируют проводить для школьников профориентационные мероприятия, в том числе экскурсии на производственные объекты.