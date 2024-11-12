Реконструкция троллейбусного депо в Омске на Левобережье начнется в 2025 году

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест сейчас документы по реконструкции депо проходят госэкспертизу. Само строительство объекта начнется в 2025 году. Стоимость проекта около 300 миллионов рублей.
Работы будет выполнять компания «СтройТраст». Она же в данный момент отвечает за реконструкцию бульвара Архитекторов и готовится к капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Отметим, что проект реконструкции депо предполагает большой объем работ: будет восстановлена контактную сеть, полностью отремонтирован производственный корпус, появится современная мойка транспорта.
Напомним, что возобновление работы депо поможет открыть на Левобережье три новых троллейбусных маршрута. Они будут проходить по новым микрорайонам: «Зелёная река», «Кварталы Драверта». Предполагается, что они соединять эти микрорайоны с центром и городком Нефтяников.