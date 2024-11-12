Реконструкция троллейбусного депо в Омске на Левобережье начнется в 2025 году

Напомним, что возобновление работы депо поможет открыть на Левобережье три новых троллейбусных маршрута. Они будут проходить по новым микрорайонам: «Зелёная река», «Кварталы Драверта». Предполагается, что они соединять эти микрорайоны с центром и городком Нефтяников.