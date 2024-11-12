«Спи спокойно, наш белокурый малыш»: в Нефтекамске похоронили 21-летнего парня

Башкирский город Нефтекамск простился с Максимом Жейбо. Траурная церемония прошла в минувшую среду, 6 ноября, в фойе Городского центра культуры. Пришли родные, друзья и учителя молодого человека, а также все, кто не сумел остаться равнодушным.
Максим Витальевич родился 1 июля 2003 года в Санкт-Петербурге, однако спустя время его семья перебралась в Башкирию. Сначала учился в средней школе села Амзя, а затем в гимназии № 1 и средней школе № 10 города Нефтекамска. С 2019-го по 2022-ой получал образование в Нефтекамском многопрофильном колледже. Из стен учреждения выпустился с дипломом электромонтажника электрических сетей и электрооборудования.
Близкие и родные Максима вспоминают его как доброго, спокойного, уравновешенного и отзывчивого человека. Преподаватели рассказывают, что во время учебы он проявил себя как добросовестный и разносторонний студент.
После окончания колледжа, 18 июня 2022 года, Максим Жейбо ушел в армию. Спустя пару месяцев службы он заключил контракт с российским Министерством Обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции. Его не стало этим летом, меньше чем через месяц после своего 21-летия — 25 июля.
«ЭТУ БОЛЬ НЕ ВЫШЕПТАТЬ, НЕ ВЫПЛАКАТЬ».
На церемонию прощания с Максимом, как рассказала газета «Красное знамя», приехал депутат парламента Башкирии Ильгам Галин. По его словам, на службе молодой человек проявил себя смелым и решительным бойцом, которому удалось завоевать уважение среди командиров и однополчан.
У преподавательницы многопрофильного колледжа Клары Сафиной тоже остались о военнослужащем лишь светлые и теплые воспоминания.
— Как и все мальчишки, иногда шалил. Чувствовал себя ответственным за сестренку, у него добрая мама, — поделилась Клара Назифовна.
Подруга матери молодого человека Мария Нуриева тоже рассказала, каким он был.
— Наши дети росли и взрослели вместе. Улыбка Максима и белокурые кудри навсегда останутся в моей памяти. Любил рыбалку и всегда очень рано открывал купальный сезон на речке в селе Амзя, где мы часто встречались и проводили выходные, — поведала женщина.
Пользователи социальных сетей выразили соболезнования семье Максима Жейбо. Многие из них знали парня лично.
— Вечная память и царствие небесное тебе, Максим. Как же жаль. Действительно был добрым, веселым, умным парнем, — рассказала Ульяна К.
— Такой красивый парень. Сердце кровью обливается. Очень жалко, — с горечью поделилась Лидия С.
— Не верю. Сердце затихло от боли. И эту боль не вышептать, не выплакать, — пишет Ольга Ф.
— Соболезную матери, бабушке, сестренке. Держитесь! Такой молодой, нет слов, сердце разрывается! — еле сдерживает эмоции Анна С.
— Божечки, совсем мальчик, совсем ребенок! Какая боль, какая несправедливость, как же больно-то, как страшно! — прокомментировала грустное известие Валентина К.
— Спи спокойно, наш белокурый малыш. Ты всегда будешь жить в наших сердцах, — высказалась Елена З.
— Ругаешь этих озорных мальчишек за невыполненное домашнее задание, за беготню на перемене, а они вырастают и защищают тебя, жизнь отдают! — написала учитель русского языка и литературы нефтекамской гимназии № 1 Нина Засыпкина.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.