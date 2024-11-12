«Спи спокойно, наш белокурый малыш»: в Нефтекамске похоронили 21-летнего парня

Максим Витальевич родился 1 июля 2003 года в Санкт-Петербурге, однако спустя время его семья перебралась в Башкирию. Сначала учился в средней школе села Амзя, а затем в гимназии № 1 и средней школе № 10 города Нефтекамска. С 2019-го по 2022-ой получал образование в Нефтекамском многопрофильном колледже. Из стен учреждения выпустился с дипломом электромонтажника электрических сетей и электрооборудования.