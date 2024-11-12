Интерактивная карта выборы в США 2024

5 ноября в США прошли выборы. Борьба велась между двумя основными кандидатами: республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис.

Им нужно было одержать победу в семи неопределившихся штатах — Висконсине, Мичигане, Неваде, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и Аризоне, — поскольку в других штатах жители заранее определились, как будут голосовать. Во всех семи выиграл Трамп, хотя в 2020 году все они, кроме Северной Каролины, поддержали демократа Джо Байдена.