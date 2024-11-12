Открыта регистрация на программу для начинающих музыкантов от Академии «Меганом»

Программа «Делай музыку» от Академии творческих индустрий «Меганом» и Творческого молодежного сообщества современной музыки приглашает к участию авторов-исполнителей, музыкантов-инструменталистов, музыкальных продюсеров и менеджеров, работающих с песнями в современных жанрах.
Программа будет состоять из двух блоков: онлайн и офлайн. Онлайн-курс от спикеров и приглашенных экспертов пройдет с 20 по 24 января. На этом этапе будут отобраны лучшие участники, которые встретятся 1 февраля в Крыму.
В течение 10 дней, с 1 по 10 февраля, в профессиональной студии звукозаписи музыканты будут создавать песни, которые потом будут выпущены на лейбле «Таврида. АРТ». Самые перспективные участники также попадут в Творческое молодежное сообщество современной музыки и получат возможность сотрудничества с различными партнерами: радио, шоу-программами, кинокомпаниями и музыкальными лейблами.
Уже известны первые имена экспертов: лидер рок-группы TRITIA Вячеслав Мартюшов, автор-исполнитель, солист группы «Комната культуры» Женя Трофимов, музыкальный продюсер, аранжировщик, саунд-дизайнер, микс-инженер Андрей Рыжков.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Ранее мы рассказывали, что московский лейбл System 108 и проект «диско-клуб» создали платформу «Ручеек». На ней молодые музыканты смогут выпустить свой первый релиз.