Открыта регистрация на программу для начинающих музыкантов от Академии «Меганом»

В течение 10 дней, с 1 по 10 февраля, в профессиональной студии звукозаписи музыканты будут создавать песни, которые потом будут выпущены на лейбле «Таврида. АРТ». Самые перспективные участники также попадут в Творческое молодежное сообщество современной музыки и получат возможность сотрудничества с различными партнерами: радио, шоу-программами, кинокомпаниями и музыкальными лейблами.