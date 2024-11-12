8 января в 2025 году: выходной или рабочий день в России

Объявленное выходным 4 января выпадает на субботу. В связи с этим положенный выходной перенесут с этой даты на пятницу, 2 мая, благодаря чему весенние каникулы станут еще длиннее. А выходной 5 января перенесут на следующие новогодние праздники, и в среду, 31 декабря, работать тоже не придется. Таким образом, благодаря принятым мерам день накануне Нового года будет полностью свободным от рабочих забот и посвятить его можно будет подготовке к долгожданному празднику.