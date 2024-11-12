В конце этого года выходные ожидаются длиннее, чем в конце прошлого. Но придется поднажать в последних числах декабря, так как рабочая неделя окажется шестидневной. Расстраиваться не стоит, ведь последующий вход в рабочий темп 2025 года будет плавным. Ожидается и перенос праздничных выходных с новогодних каникул. Рассказываем о самой короткой рабочей неделе месяца и выясняем, будет 8 января в 2025 году выходным или рабочим днем.
Производственный календарь на 2025 год
В грядущем году россияне будут отдыхать 118 дней с учетом праздников. Работать при этом нужно будет 247 дней. Будут и предпраздничные трудовые будни — в эти даты можно уйти домой на час раньше.
В декабре 2024 года россиян ожидают 10 свободных от работы дней и 16 трудовых. В январе же трудовых дней будет не сильно больше, чем выходных.
8 января в 2025 году: выходной или рабочий день в России
Россияне будут отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. При этом последний день новогодних каникул придется на среду. Рождество, которое православные будут отмечать во вторник днем ранее, также окажется выходным днем.
К трудовым будням россияне вернутся в четверг, 9 января. Стоит отметить, что благодаря затяжным каникулам первая рабочая неделя года будет длиться всего два дня.
Как отдыхаем на Новый год — 2024—2025: официальное постановление правительства
В начале октября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, регламентирующее праздничные дни в грядущем 2025 году. Согласно ему, зимние каникулы в этот раз продлятся 11 дней. Для сравнения: в прошлый раз в распоряжении у россиян было десять свободных дней. В документе также указано, что отдых начнется 29 декабря 2024 года и завершится 8 января 2025-го.
Начало каникул выпадает на воскресенье. Стоит учесть, что в субботу, 28 декабря, придется поработать за счет переноса выходного на понедельник, 30-го. Затем освободится время, которое можно уделить приятным предпраздничным хлопотам. А Новый год страна будет встречать в ночь со вторника на среду. Эти дни также станут выходными.
На работу трудящиеся по пятидневному графику выйдут в четверг, 9 января. Первая рабочая неделя в году будет совсем короткой — два дня труда, после которых наступят положенные суббота и воскресенье. В привычный рабочий темп россияне вернутся лишь в понедельник, 13 января. Этот день ознаменует первую пятидневную рабочую неделю пришедшего года.
Стоит отметить перенос нескольких выходных дней, выпадающих в новогодние каникулы на субботу и воскресенье. Правительство каждый год передвигает отдых с этих дат на другие для оптимизации трудовых недель в будущем. И 2025 год не станет исключением.
Объявленное выходным 4 января выпадает на субботу. В связи с этим положенный выходной перенесут с этой даты на пятницу, 2 мая, благодаря чему весенние каникулы станут еще длиннее. А выходной 5 января перенесут на следующие новогодние праздники, и в среду, 31 декабря, работать тоже не придется. Таким образом, благодаря принятым мерам день накануне Нового года будет полностью свободным от рабочих забот и посвятить его можно будет подготовке к долгожданному празднику.
Важно: несмотря на то что первая рабочая неделя января будет максимально короткой, оклад должен поступить в полном объеме. Согласно статье 112 ТК РФ, продолжительность работы никак не влияет на размер оплаты труда. А вот если вы трудитесь не по фиксированному пятидневному графику, то в случае выхода на смену в праздничный день вам по закону положено больше, ведь работа в таком случае оплачивается в двойном объеме.
Отметим, что в качестве вознаграждения за работу в выходной по статье 153 ТК РФ можно выбрать не двойную оплату, а перенос отдыха на удобный день. Подробности рекомендуется уточнить у работодателя, так как существуют ненормированные графики, предполагающие поощрения иного вида, а также другие условности.
Список источников
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2024 года № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».
2. Производственный календарь на 2025 год. Сайт Государственной думы РФ.
3. Трудовой кодекс РФ. Статья 112. Нерабочие праздничные дни.
4. Трудовой кодекс РФ. Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни.
Автор: Анна Григор