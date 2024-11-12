Открытие физиков РФ и КНР улучшит оптоэлектронные свойства углеродных нанотрубок

Проведенные учеными замеры показали, что в легированных фосфором нанотрубках не только изначально присутствует больше электронов, но и образуется гораздо больше «горячих» электронно-дырочных пар под действием оптического импульса, причем их количеством и скоростью формирования можно управлять, меняя состав и структуру наполнителя. Это может позволить гибко подбирать наноматериалы для решения конкретных задач, в том числе повышения КПД солнечных элементов и разработки новых фотодетекторов.