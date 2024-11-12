Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что вопрос повышения пенсионного возраста в Беларуси до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин не обсуждается

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал, что вопрос повышения пенсионного возраста в Беларуси не обсуждается. Об этом со встречи с трудовым коллективом ОАО «Савушкин продукт» передает sb.by.
Один из прозвучавших на указанной встрече вопросов был о слухах по якобы предстоящему в Беларуси повышению пенсионного возраста — до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.
В ответ на это Вольфович отметил:
— Честно скажу, я про это не слышал. На уровне Правительства вопрос не обсуждался.
Слова госсекретаря Совбеза подтвердил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик:
— Такой вопрос не обсуждается.
Тем временем профсоюзы нашли гнилые клементины в магазине и добились ответа от его руководства, а еще объяснили пенсионерке цену более 9 рублей на шоколад «Любимая Аленка».
А Белстат сообщил, что соотношение доходов 20% наиболее обеспеченных белорусов превышает доходы 20% наименее обеспеченных в четыре раза.
Еще белорусский биолог назвала три критических возраста для человека (здесь подробнее) и три простых эффективных способа, как тренировать мозг (подробнее здесь).