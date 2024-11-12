В Уфе около ТСК «Сипайловский» возведут два высотных ЖК

В уфимском Сипайлово появятся две новые высотки. Дома площадью 62 тысячи квадратных метров возведут около ТСК «Сипайловский». Проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Баязита Бикбая, Маршала Жукова, Академика Королева, подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Планируется, что для строительства высоток снесут постройки, в их числе кафе, шиномонтаж, бывший гипермаркет и автоцентр, а вот автосалон на Жукова сохранят.
Численность населения в проектируемых ЖК составит 2,1 тысяч человек.
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