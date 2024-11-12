Юрий Слюсарь планирует встретиться с депутатами Ростовской области до конца года

— У нас с вами впереди много встреч, одна из них 25 ноября, где будет рассмотрен очень важный, на мой взгляд, вопрос — по бюджету. Не в формате заседания, а полуформальную встречу мы обязательно проведем до Нового года, — рассказал Юрий Слюсарь.