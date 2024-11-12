Юрий Слюсарь планирует встретиться с депутатами Ростовской области до конца года

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретится с депутатами региона до конца года. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 12 ноября.
— У нас с вами впереди много встреч, одна из них 25 ноября, где будет рассмотрен очень важный, на мой взгляд, вопрос — по бюджету. Не в формате заседания, а полуформальную встречу мы обязательно проведем до Нового года, — рассказал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора Ростовской области планирует выслушать мысли депутатского корпуса, а также предложения и пожелания. Это поможет сблизить позиции для плодотворной совместной работы в будущем.
Напомним, что мандат депутата регионального законодательного собрания Беляева предложили передать Василию Голубеву. Президиум Ростовского областного политсовета «Единой России» принял решение передать вакантный мандат в донском заксобрании Василию Голубеву.