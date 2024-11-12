«Нажал на брелок и нашел машину в озере». Житель Бобруйска забыл затянуть ручник у дома, и машина укатилась в озеро

В Бобруйске мужчина не поставил на ручник машину, пришлось вызывать спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС.
ЧП с легковушкой произошло в районном центре 12 ноября. Днем спасателей вызвал бобруйчанин, который рассказал, что утопил свою машину в озере. Выяснилось, что на легковой «Хонда» мужчина приехал на улицу Интернациональную. Он припарковал машину рядом с подъездом и поднялся в квартиру, а когда вышел на улицу иномарки уже не было на месте. Когда водитель нажал на брелок автоключей, он увидел мигнувшие под водой огни его машины.
Выяснилось, что водитель забыл поставить машину на ручной тормоз. Спасатели МЧС вместе с водолазом ОСВОД, использовали лебедку, чтобы вытащить автомобиль из озера. Машина получила механические повреждения.
Тем временем европейские синоптики предупредили о снеге в Беларуси уже 14 ноября: «Высота снежного покрова достигнет 4 — 5 см».