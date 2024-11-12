«Нажал на брелок и нашел машину в озере». Житель Бобруйска забыл затянуть ручник у дома, и машина укатилась в озеро

ЧП с легковушкой произошло в районном центре 12 ноября. Днем спасателей вызвал бобруйчанин, который рассказал, что утопил свою машину в озере. Выяснилось, что на легковой «Хонда» мужчина приехал на улицу Интернациональную. Он припарковал машину рядом с подъездом и поднялся в квартиру, а когда вышел на улицу иномарки уже не было на месте. Когда водитель нажал на брелок автоключей, он увидел мигнувшие под водой огни его машины.