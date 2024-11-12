Олбани
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тематический форум по работе с самозанятыми прошел в Донской столице

Эксперты обсудили вопросы взаимодействия и поддержки предпринимателей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону состоялся тематический форум по работе с самозанятыми. Мероприятие, организатором которого выступил ВТБ, прошло на площадке «Центра истинных ценностей». Основной темой форума стал вопрос взаимодействия бизнеса с предпринимателями, применяющими налог на профессиональный доход.

По словам управляющего ВТБ в Ростовской области — вице-президента Юрия Авдеева, механизм взаимодействия бизнеса и самозанятых на данный момент только отрабатывается, и банк стремится оказывать поддержку предпринимателям.

— Расчеты с самозанятыми — важный инструмент в реалиях рынка, и пока он вызывает много вопросов. Мы проводим информационную работу, объясняем все нюансы взаимодействия с контрагентами, чтобы этот процесс стал проще и приносил максимум выгоды, — отметил Юрий Авдеев.

В рамках мероприятия эксперты ответили на вопросы участников, а также обсудили работу сервиса банка.

НАША СПРАВКА.

За последний год число компаний и предпринимателей, работающих с самозанятыми, значительно увеличилось. Если в январе 2023 года было зарегистрировано 6,7 млн плательщиков налога на профессиональный доход, то к октябрю 2024 года их число выросло в полтора раза — до 11,1 млн. На данный момент в Ростовской области насчитывается 327 тыс. самозанятых — это 8% от всего населения региона.