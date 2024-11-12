Тематический форум по работе с самозанятыми прошел в Донской столице

За последний год число компаний и предпринимателей, работающих с самозанятыми, значительно увеличилось. Если в январе 2023 года было зарегистрировано 6,7 млн плательщиков налога на профессиональный доход, то к октябрю 2024 года их число выросло в полтора раза — до 11,1 млн. На данный момент в Ростовской области насчитывается 327 тыс. самозанятых — это 8% от всего населения региона.