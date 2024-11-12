Тематический форум по работе с самозанятыми прошел в Донской столице

В Ростове-на-Дону состоялся тематический форум по работе с самозанятыми. Мероприятие, организатором которого выступил ВТБ, прошло на площадке «Центра истинных ценностей». Основной темой форума стал вопрос взаимодействия бизнеса с предпринимателями, применяющими налог на профессиональный доход.
По словам управляющего ВТБ в Ростовской области — вице-президента Юрия Авдеева, механизм взаимодействия бизнеса и самозанятых на данный момент только отрабатывается, и банк стремится оказывать поддержку предпринимателям.
— Расчеты с самозанятыми — важный инструмент в реалиях рынка, и пока он вызывает много вопросов. Мы проводим информационную работу, объясняем все нюансы взаимодействия с контрагентами, чтобы этот процесс стал проще и приносил максимум выгоды, — отметил Юрий Авдеев.
В рамках мероприятия эксперты ответили на вопросы участников, а также обсудили работу сервиса банка.
НАША СПРАВКА.
За последний год число компаний и предпринимателей, работающих с самозанятыми, значительно увеличилось. Если в январе 2023 года было зарегистрировано 6,7 млн плательщиков налога на профессиональный доход, то к октябрю 2024 года их число выросло в полтора раза — до 11,1 млн. На данный момент в Ростовской области насчитывается 327 тыс. самозанятых — это 8% от всего населения региона.