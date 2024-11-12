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28 декабря в 2024 году: выходной или рабочий день в России

Рассказываем, как страна будет отдыхать во время новогодних праздников и будет ли 28 декабря в 2024 году выходным или рабочим днем в России.

Девушка с бенгальскими огнями.
Источник: Freepik.com

В этом раз канун Нового года выпадает на вторник, что не очень удобно для работающих по пятидневному графику россиян. В статье разберемся, выходным или рабочим днем будет суббота 28 декабря в 2024 году в России, а также расскажем, как страна будет отдыхать в новогодний период. Рассмотрим производственный календарь на грядущий год и узнаем, какие праздничные дни ждут граждан в 2025 году.

Производственный календарь на 2025 год

Правительство утвердило расписание рабочих и выходных дней на предстоящий год. Ознакомиться с ним подробнее можно, изучив производственный календарь.

Производственный календарь на 2025 год.

28 декабря в 2024 году: выходной или нет

В конце года россиян снова ожидает шестидневка, ведь 28 декабря — рабочий день, хоть он и выпадает на субботу. Таким образом, трудовая неделя продлится с 23 по 28 декабря. Она же станет и завершающей в 2024 году.

Почему и за какое число работаем в субботу 28 декабря в этом году

Рабочий день на субботу, 28 декабря, перенесли для удобства россиян. Поскольку принято, что новогодние праздники — длинные выходные, правительство перенесло рабочий день с понедельника, 30 декабря, на предшествующую ему субботу. Решение приняли, чтобы у работников было больше времени на отдых и подготовку к праздникам, а производственный календарь при этом не сократился.

Такие переносы рабочих дней помогают создать график, при котором праздничные выходные остаются длинными и не нарушают общую трудовую норму месяца. К тому же это помогает избежать лишних затрат на работу в период, когда большинство компаний и предприятий переходят на сокращенные или дежурные графики.

Стоит отметить, что 28 декабря трудовой день не будет сокращен. В соответствии с ТК РФ, смена, предшествующая нерабочему праздничному дню, должна быть сокращена на один час. Но согласно постановлению, 31 декабря не относится к праздничным дням. Поэтому в субботу, 28 декабря, большинство россиян будет работать полный восьмичасовой день.

Как отдыхаем на Новый год 2024—2025: официальное постановление правительства

Новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря по 8 января. Выйти на работу нужно будет в четверг, 9 января.

Сотрудники компании на работе 28 декабря.
Источник: Freepik.com

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 4 октября определил даты для отдыха россиян в 2025 году, учитывая праздничные дни, которые выпадают на выходные, а также переносы для оптимизации рабочих и нерабочих дней в течение года.

Постановлением утверждены выходные с 1 по 8 января. Поскольку выходной 31 декабря перенесли с январских праздников, а 30 декабря трудящиеся отработают в предшествующую субботу, россияне будут отдыхать больше установленных восьми дней. Всего новогодних выходных 11 — это на один день больше, чем в прошлом году.

В первую трудовую неделю нового года будет только два рабочих дня: четверг, 9 января, и пятница, 10 января. В итоге в январе будет всего 17 рабочих и 14 выходных дней.

Если праздничный день совпадает с выходным, то его переносят на другую дату. В новогодние каникулы 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Их решили сдвинуть:

  • субботу 4 января перенесли на 2 мая 2025 года;

  • воскресенье 5 января перенесли на 31 декабря 2025 года.

В итоге эти праздничные дни не пропадают, а сдвигаются ближе к другим государственным праздникам. Также в 2025 году перенесли следующие даты:

  • 23 февраля (воскресенье) — на четверг 8 мая;

  • 8 марта (суббота) — на пятницу 13 июня, благодаря чему летом добавился дополнительный выходной день;

  • 1 ноября (суббота) — на понедельник 3 ноября.

С учетом всех переносов в 2025 году нерабочими днями будут:

  • 22 и 23 февраля — День защитника Отечества;

  • 8 и 9 марта — Международный женский день;

  • с 1 по 4 мая — серия выходных, приуроченных ко Празднику Весны и Труда;

  • с 8 по 11 мая — серия выходных, приуроченная ко Дню Победы;

  • с 12 по 15 июня — выходные в честь Дня России;

  • со 2 по 4 ноября — День народного единства.

Со знанием этих нюансов можно грамотно спланировать отпуск и получить от отдыха наибольшую выгоду.

Список источников

1. Производственный календарь 2025 год. Гарант.ру.

2. Постановление Правительства РФ от 10.08.2023 № 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году».

3. Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».

Автор: Римма Петриченко