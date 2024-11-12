28 декабря в 2024 году: выходной или рабочий день в России

В этом раз канун Нового года выпадает на вторник, что не очень удобно для работающих по пятидневному графику россиян. В статье разберемся, выходным или рабочим днем будет суббота 28 декабря в 2024 году в России, а также расскажем, как страна будет отдыхать в новогодний период. Рассмотрим производственный календарь на грядущий год и узнаем, какие праздничные дни ждут граждан в 2025 году.