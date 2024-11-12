28 декабря в 2024 году: выходной или рабочий день в России

В этом раз канун Нового года выпадает на вторник, что не очень удобно для работающих по пятидневному графику россиян. В статье разберемся, выходным или рабочим днем будет суббота 28 декабря в 2024 году в России, а также расскажем, как страна будет отдыхать в новогодний период. Рассмотрим производственный календарь на грядущий год и узнаем, какие праздничные дни ждут граждан в 2025 году.
Производственный календарь на 2025 год
Правительство утвердило расписание рабочих и выходных дней на предстоящий год. Ознакомиться с ним подробнее можно, изучив производственный календарь.
28 декабря в 2024 году: выходной или нет
В конце года россиян снова ожидает шестидневка, ведь 28 декабря — рабочий день, хоть он и выпадает на субботу. Таким образом, трудовая неделя продлится с 23 по 28 декабря. Она же станет и завершающей в 2024 году.
Почему и за какое число работаем в субботу 28 декабря в этом году
Рабочий день на субботу, 28 декабря, перенесли для удобства россиян. Поскольку принято, что новогодние праздники — длинные выходные, правительство перенесло рабочий день с понедельника, 30 декабря, на предшествующую ему субботу. Решение приняли, чтобы у работников было больше времени на отдых и подготовку к праздникам, а производственный календарь при этом не сократился.
Такие переносы рабочих дней помогают создать график, при котором праздничные выходные остаются длинными и не нарушают общую трудовую норму месяца. К тому же это помогает избежать лишних затрат на работу в период, когда большинство компаний и предприятий переходят на сокращенные или дежурные графики.
Стоит отметить, что 28 декабря трудовой день не будет сокращен. В соответствии с ТК РФ, смена, предшествующая нерабочему праздничному дню, должна быть сокращена на один час. Но согласно постановлению, 31 декабря не относится к праздничным дням. Поэтому в субботу, 28 декабря, большинство россиян будет работать полный восьмичасовой день.
Как отдыхаем на Новый год 2024—2025: официальное постановление правительства
Новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря по 8 января. Выйти на работу нужно будет в четверг, 9 января.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 4 октября определил даты для отдыха россиян в 2025 году, учитывая праздничные дни, которые выпадают на выходные, а также переносы для оптимизации рабочих и нерабочих дней в течение года.
Постановлением утверждены выходные с 1 по 8 января. Поскольку выходной 31 декабря перенесли с январских праздников, а 30 декабря трудящиеся отработают в предшествующую субботу, россияне будут отдыхать больше установленных восьми дней. Всего новогодних выходных 11 — это на один день больше, чем в прошлом году.
В первую трудовую неделю нового года будет только два рабочих дня: четверг, 9 января, и пятница, 10 января. В итоге в январе будет всего 17 рабочих и 14 выходных дней.
Если праздничный день совпадает с выходным, то его переносят на другую дату. В новогодние каникулы 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Их решили сдвинуть:
субботу 4 января перенесли на 2 мая 2025 года;
воскресенье 5 января перенесли на 31 декабря 2025 года.
В итоге эти праздничные дни не пропадают, а сдвигаются ближе к другим государственным праздникам. Также в 2025 году перенесли следующие даты:
23 февраля (воскресенье) — на четверг 8 мая;
8 марта (суббота) — на пятницу 13 июня, благодаря чему летом добавился дополнительный выходной день;
1 ноября (суббота) — на понедельник 3 ноября.
С учетом всех переносов в 2025 году нерабочими днями будут:
22 и 23 февраля — День защитника Отечества;
8 и 9 марта — Международный женский день;
с 1 по 4 мая — серия выходных, приуроченных ко Празднику Весны и Труда;
с 8 по 11 мая — серия выходных, приуроченная ко Дню Победы;
с 12 по 15 июня — выходные в честь Дня России;
со 2 по 4 ноября — День народного единства.
Со знанием этих нюансов можно грамотно спланировать отпуск и получить от отдыха наибольшую выгоду.
Список источников
1. Производственный календарь 2025 год. Гарант.ру.
2. Постановление Правительства РФ от 10.08.2023 № 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году».
3. Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».
Автор: Римма Петриченко