Актрисе Грейс Келли исполнилось бы 95 лет 12 ноября

Молодой Келли был многообещающим спортсменом: в армии он принимал участие в турнирах по боксу, а после профессионально играл в футбол и занимался греблей. В 1919-м и 1920-м Келли 126 раз победил в гонках по академической гребле, что сделало его шестикратным чемпионом США. В том же 1920-м Келли подал заявку на участие в Королевской регате Хенли в Великобритании. Но ему было отказано — из-за того, что занимался физическим трудом. Удивленный спортсмен отправился тогда на Олимпийские игры в Антверпене и завоевал золотую медаль сначала как одиночка, а потом и в паре со свои двоюродным братом Полом Костелло. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже Келли и Костелло вновь одержали победу в «двойке».