Гвардии рядовой Александр Татаринов из Тулуна погиб на СВО

Гвардии рядовой из Тулуна погиб в зоне СВО. Прискорбные вести сообщили в администрации города. Известно, что сибиряк Александр Татаринов родился в Иркутске. Образование будущий боец получал в Тулунском медучилище.
— Для защиты нашей Родины и участия в специальной военной операции заключил контракт с Министерством обороны РФ. Гвардии рядовой Татаринов Александр воевал за свободу и независимость нашей Родины, героически сражался, выполняя свой воинский долг с честью и достоинством, — отметили в администрации.
Защитника Отечества не стало во время выполнения боевого задания. За мужество, смелость и верность присяге до конца его посмертно представили к ордену Мужества. В последний путь героя проводят 14 ноября в Тулуне на территории горбольницы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии зарегистрировали землетрясение вечером 12 ноября. Эпицентр находился в 28 км на северо-запад от ближайшего поселка.