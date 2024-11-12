Сергей Бобриков снялся с электоральной кампании по выборам президента Беларуси

Экс-претендент заявил о большой ответственности перед людьми и политическими объединениями, которые его выдвигали. Но и сообщил, что с момента регистрации инициативной группы стали поступать обращения офицеров, обращавших внимание на то, что страна сейчас переживает очень трудное время и, чтобы ее сберечь, обеспечить стабильность, главной задачей офицерского корпуса является сплочение вокруг главнокомандующего. Поэтому офицеры призвали поддержать действующего президента на предстоящих выборах.