Сергей Бобриков снялся с электоральной кампании по выборам президента Беларуси

Претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Сергей Бобриков принял решение прекратить участие в электоральной кампании, сообщило БелТА.
В частности, 12 ноября председатель Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков объявил журналистам о принятом решении прекратить участие в электоральной кампании по выборам президента. Он сказал, что решение этого для него было непростым, но обусловленно наличием весомых аргументов.
Экс-претендент заявил о большой ответственности перед людьми и политическими объединениями, которые его выдвигали. Но и сообщил, что с момента регистрации инициативной группы стали поступать обращения офицеров, обращавших внимание на то, что страна сейчас переживает очень трудное время и, чтобы ее сберечь, обеспечить стабильность, главной задачей офицерского корпуса является сплочение вокруг главнокомандующего. Поэтому офицеры призвали поддержать действующего президента на предстоящих выборах.
— Чтобы обеспечить сплоченность офицерского корпуса, не допустить двояких мыслей среди военных, чтобы поддержать действующего главу государства и нашего лидера, мною было принято такое решение, — прокомментировал Бобриков.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Также 4 ноября ЦИК сообщил о семи претендентах в кандидаты на пост президента Беларуси.