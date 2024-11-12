Муниципальные предприятия хотят реорганизовать в Иркутске с 1 января

В Иркутске ряд муниципальных предприятий станут акционерными общества с 1 января 2025 года. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, речь идет о МУП «Иркутскавтотранс», «Иркутскавтодор», «Горзеленхоз», «Ритуал», «БТИ», «Иркутская Аптека», «Комбинат питания», «Центральный рынок». Преобразование пройдет по требованию федеральных законов, а за исполнением проследят в ФАС.
— Администрация города нацелена на сохранение предприятий в неизменном виде. Это наша принципиальная и однозначная позиция: оставить их профиль. Мы неоднократно направляли письма в Госдуму. Но ФАС требует провести реорганизацию в указанные сроки, чтобы выполнить требования законодательства. Не теряем надежду, что наше обоснованное мнение будет услышано на высших уровнях власти, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
Стоит отметить, что рабочие места сохраняются, а контролировать работу все также будут в городской администрации. Подобные преобразования коснулись МУПов на только в Иркутске, но и по всей России. Правда некоторые организации этой участи избежат. Например, МУП «Водоканал», «Иркутскгортранс», «ТеплоЭнергоСервис».
После реорганизации все проценты акций останутся во владениях города. При новом обществе создадут собрание акционеров и совет директоров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре ограничат движение по улице Верхняя Набережная с 5 декабря.