Муниципальные предприятия хотят реорганизовать в Иркутске с 1 января

— Администрация города нацелена на сохранение предприятий в неизменном виде. Это наша принципиальная и однозначная позиция: оставить их профиль. Мы неоднократно направляли письма в Госдуму. Но ФАС требует провести реорганизацию в указанные сроки, чтобы выполнить требования законодательства. Не теряем надежду, что наше обоснованное мнение будет услышано на высших уровнях власти, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.