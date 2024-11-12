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Врио губернатора Юрий Слюсарь проехался на автобусе в Ростове-на-дону

Ростовчане заметили врио главы Ростовской области в одном из городских автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области проехался на одном из городских автобусов. Об этом Юрий Слюсарь рассказал на своей странице в социальной сети 12 ноября.

— Сегодня часть пути проехал на автобусе, решил вспомнить юность. Знакомый мне маршрут от Волкова до центра, — поделился врио главы донского региона.

По словам Юрия Слючаря, остановка, с которой он уезжал практически не изменилась. Также он отметил, что спортивную площадку на берегу Темерника он не успел заметить.

— Еще проехал мимо дома тещи и вышел на Герасименко, — дополнил Юрий Борисович.

Напомним, врио губернатора Ростовской области также планирует встретиться с депутатами Ростовской области до конца года.