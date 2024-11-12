Врио губернатора Юрий Слюсарь проехался на автобусе в Ростове-на-дону

Врио губернатора Ростовской области проехался на одном из городских автобусов. Об этом Юрий Слюсарь рассказал на своей странице в социальной сети 12 ноября.
— Сегодня часть пути проехал на автобусе, решил вспомнить юность. Знакомый мне маршрут от Волкова до центра, — поделился врио главы донского региона.
По словам Юрия Слючаря, остановка, с которой он уезжал практически не изменилась. Также он отметил, что спортивную площадку на берегу Темерника он не успел заметить.
— Еще проехал мимо дома тещи и вышел на Герасименко, — дополнил Юрий Борисович.
Напомним, врио губернатора Ростовской области также планирует встретиться с депутатами Ростовской области до конца года.