Выведен производящий антибиотик из прополиса штамм дрожжей

Как отмечают исследователи, изначально дрожжи производили и выделяли в окружающую среду относительно малые количества антибиотика, что было связано с нехваткой в клетках грибков производных углеводорода изопрена. Биотехнологи учли эту особенность Komagataella phaffii и поменяли структуру генома грибка таким образом, что концентрация артепилина С в его клетках и во внешней среде выросла более чем в десять раз.