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Выведен производящий антибиотик из прополиса штамм дрожжей

Последующие модификации генома Komagataella phaffii, как надеются ученые, «научат» дрожжи активнее выделять молекулы антибиотика из прополиса в питательную среду.

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Японские биотехнологи вывели новый штамм дрожжей, чьи клетки производят большие количества артепилина C — одного из компонентов пчелиного прополиса, который обладает противовоспалительным, противораковым и противомикробным действием. Об этом сообщила пресс-служба Университета Кобе.

«Недавно наши коллеги открыли растительный фермент, который отвечает за производство молекул артепилина С в клетках растений. Они спросили у нас, можно ли использовать это открытие для разработки подхода, который позволял бы производить это вещество при помощи микроорганизмов», — пояснил профессор Университета Кобе Томохиса Хасунума, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, артепилин C представляет собой один из компонентов зеленого прополиса бразильских пчел, который способен подавлять воспаления и рост большого числа микробов, а также замедлять размножение опухолевых клеток. Его единственным источником до настоящего времени выступали улья насекомых, что не позволяет массово использовать его для лечения болезней и в других целях.

Исследователи решили эту проблему путем внесения серии модификаций в геном дрожжей вида Komagataella phaffii, которые заставляют эти грибки превращать молекулы глицерина в артепилин C. Для этого ученые вставили в ДНК дрожжей ген AcPT1, отвечающий за производство данного вещества в клетках полыни вида Artemisia capillaris, а также несколько других участков ДНК, необходимых для сборки молекул соединений из класса кумаринов.

Как отмечают исследователи, изначально дрожжи производили и выделяли в окружающую среду относительно малые количества антибиотика, что было связано с нехваткой в клетках грибков производных углеводорода изопрена. Биотехнологи учли эту особенность Komagataella phaffii и поменяли структуру генома грибка таким образом, что концентрация артепилина С в его клетках и во внешней среде выросла более чем в десять раз.

Последующие модификации генома Komagataella phaffii, как надеются ученые, «научат» дрожжи активнее выделять молекулы антибиотика из прополиса в питательную среду. Это позволит ускорить производство артепилина С и снизить себестоимость его синтеза, что откроет дорогу к массовому применению лекарств и препаратов на его базе, подытожили исследователи.