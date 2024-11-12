Сенатор от Ростовской области может сложить полномочия раньше срока

Донской сенатор Ирина Рукавишникова может досрочно покинуть пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, предварительно, заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий в ближайшее время может быть утверждено на заседании Совета палаты. Отметим, официальной информации об этом пока не поступало.
Напомним, Ирина Рукавишникова стала сенатором, представителем от законодательного органа государственной власти Ростовской области в 2018 году. С февраля 2020 года она является первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.