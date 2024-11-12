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Сенатор от Ростовской области может сложить полномочия раньше срока

Донской сенатор Ирина Рукавишникова может досрочно сложить полномочия.

Источник: Комсомольская правда

Донской сенатор Ирина Рукавишникова может досрочно покинуть пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, предварительно, заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий в ближайшее время может быть утверждено на заседании Совета палаты. Отметим, официальной информации об этом пока не поступало.

Напомним, Ирина Рукавишникова стала сенатором, представителем от законодательного органа государственной власти Ростовской области в 2018 году. С февраля 2020 года она является первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.