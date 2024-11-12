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Последние новости к вечеру 12 ноября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 12 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 12 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 ноября 2024 года.

Госдума запретила пропаганду чайлдфри

Источник: РИА "Новости"

Госдума приняла закон, запрещающий пропаганду чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе. Нарушителям грозят штрафы: физлицам — до 400 тыс. руб., должностным лицам — до 800 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб.

Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку

Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства региона с жителями. На встрече, прошедшей в переполненном зале, также присутствовали губернатор области и высокопоставленные федеральные чиновники. Ранее переселенцы из Суджанского района жаловались на задержки с выдачей жилищных сертификатов.

МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России

Источник: Reuters

Министерство иностранных дел Молдавии вручило ноту протеста послу РФ Олегу Озерову из-за вмешательства в выборы. Ведомство также обвинило Москву в нарушении воздушного пространства из-за предполагаемого падения двух российских беспилотников на территории Молдавии.

Педиатра Буянову приговорили к 5,5 года колонии

Тушинский суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к 5,5 годам лишения свободы за распространение ложной информации о ВС РФ. Буянова на приеме негативно высказалась о погибшем участнике спецоперации, за что была уволена, но позже восстановлена судом.

На родителей глумившейся над «Крокусом» девушки завели дело

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против родителей одной из двух девушек, которые насмехались над трагедией в «Крокус Сити Холле». Одна из девушек — 17-летняя несовершеннолетняя, которая вела антисоциальный образ жизни, употребляя алкоголь и наркотики.