Последние новости к вечеру 12 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 ноября 2024 года.
Госдума запретила пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон, запрещающий пропаганду чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе. Нарушителям грозят штрафы: физлицам — до 400 тыс. руб., должностным лицам — до 800 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб.
Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства региона с жителями. На встрече, прошедшей в переполненном зале, также присутствовали губернатор области и высокопоставленные федеральные чиновники. Ранее переселенцы из Суджанского района жаловались на задержки с выдачей жилищных сертификатов.
МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России
Министерство иностранных дел Молдавии вручило ноту протеста послу РФ Олегу Озерову из-за вмешательства в выборы. Ведомство также обвинило Москву в нарушении воздушного пространства из-за предполагаемого падения двух российских беспилотников на территории Молдавии.
Педиатра Буянову приговорили к 5,5 года колонии
Тушинский суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к 5,5 годам лишения свободы за распространение ложной информации о ВС РФ. Буянова на приеме негативно высказалась о погибшем участнике спецоперации, за что была уволена, но позже восстановлена судом.
На родителей глумившейся над «Крокусом» девушки завели дело
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против родителей одной из двух девушек, которые насмехались над трагедией в «Крокус Сити Холле». Одна из девушек — 17-летняя несовершеннолетняя, которая вела антисоциальный образ жизни, употребляя алкоголь и наркотики.