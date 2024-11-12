Последние новости к вечеру 12 ноября 2024 года

Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства региона с жителями. На встрече, прошедшей в переполненном зале, также присутствовали губернатор области и высокопоставленные федеральные чиновники. Ранее переселенцы из Суджанского района жаловались на задержки с выдачей жилищных сертификатов.