Врио губернатора устроит совещание с транспортниками после поездки на автобусе в Ростове

— Во время поездки обратил внимание на состояние подвижного состава, на остановочные комплексы и улицы в целом. Появилось немало вопросов. Но до совещания прошу мэра и министров транспорта и ЖКХ тоже проехать по городу на автобусах. Особенно в час пик. Пока в этом районе, — прокомментировал Юрий Слюсарь.