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Врио губернатора устроит совещание с транспортниками после поездки на автобусе в Ростове

Юрий Слюсарь рассказал, как проехался на автобусе в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Врио главы Ростовской области проведет совещание с транспортниками после поездки на общественном транспорте. Об этом Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в социальной сети 12 ноября.

Врио губернатора решил проехаться на одном из городских автобусов и «вспомнить юность».

— Знакомый мне маршрут от Волкова до центра. Остановка, с которой уезжал, почти не изменилась, а спортплощадку на берегу Темерника не успел заметить, — отметил Юрий Слюсарь.

Также он проехал мимо дома тещи и вышел на улице Герасименко. После этой поездки врио главы решил 15 ноября провести совещание с транспортниками, ведь многие дончане в комментариях просили обратить внимание именно на эту сферу.

— Во время поездки обратил внимание на состояние подвижного состава, на остановочные комплексы и улицы в целом. Появилось немало вопросов. Но до совещания прошу мэра и министров транспорта и ЖКХ тоже проехать по городу на автобусах. Особенно в час пик. Пока в этом районе, — прокомментировал Юрий Слюсарь.