Врио губернатора устроит совещание с транспортниками после поездки на автобусе в Ростове

Врио главы Ростовской области проведет совещание с транспортниками после поездки на общественном транспорте. Об этом Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в социальной сети 12 ноября.
Врио губернатора решил проехаться на одном из городских автобусов и «вспомнить юность».
— Знакомый мне маршрут от Волкова до центра. Остановка, с которой уезжал, почти не изменилась, а спортплощадку на берегу Темерника не успел заметить, — отметил Юрий Слюсарь.
Также он проехал мимо дома тещи и вышел на улице Герасименко. После этой поездки врио главы решил 15 ноября провести совещание с транспортниками, ведь многие дончане в комментариях просили обратить внимание именно на эту сферу.
— Во время поездки обратил внимание на состояние подвижного состава, на остановочные комплексы и улицы в целом. Появилось немало вопросов. Но до совещания прошу мэра и министров транспорта и ЖКХ тоже проехать по городу на автобусах. Особенно в час пик. Пока в этом районе, — прокомментировал Юрий Слюсарь.