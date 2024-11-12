Минсельхозпрод сообщил о начале культивации абрикосов и персиков на юге Беларуси

Министерство сельского хозяйство и продовольствия сообщил о начале культивации абрикосов и персиков на юге Беларуси. Об этом пишет БелТА.
Министр сельского хозяйства Анатолий Линевич рассказал, что вместо взращивания традиционных яблок и груш начинается культивация абрикосов и персиков на юге Беларуси.
— Уже есть несколько хозяйств, которые занимаются виноградом, многие частники занимаются тепличным виноградом, — сказал министр, выразив уверенность, что скоро этот процесс перейдет в крупнотоварное производство.
Замминистра Владимир Гракун сказал, что по персикам и абрикосам есть районированные сорта, которые взращиваются в Беларуси:
— Будем культивировать в первую очередь абрикос, потому что он больше подходит к нам по климатическим условиям. Но так как климатические условия меняются, в ближайшем будущем получим и абрикос, и персик.
Гракун также отметил выход на промышленные объемы посадок грецкого ореха и фундука.
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