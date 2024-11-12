ИИ воссоздал голос покойного Джерри Гарсии из Grateful Dead

Голос покойного музыканта Джерри Гарсии, известного как лидера рок-группы Grateful Dead, теперь может озвучивать аудиокниги, статьи, стихи и другой письменный контент. Это стало возможно благодаря искусственному интеллекту.
Воспользоваться необычной услугой можно в приложении ElevenReader. Голос Джерри Гарсии, скончавшегося в 1995 году, доступен на 32 языках, пишет Billboard.
Килин Гарсия, дочь музыканта, высказалась по этому поводу: «Мой отец был художником-первопроходцем, который использовал инновационные аудио- и визуальные технологии. Теперь, когда технологические возможности продолжают расширяться, аудиотехнология ElevenLabs с искусственным интеллектом впервые предоставит поклонникам возможность услышать и воспроизвести точную копию голоса моего отца, читающего их любимые книги и другой письменный контент».
Ранее, в конце октября, стало известно о смерти басиста и сооснователя Grateful Dead Фила Леша. Ему было 84 года.