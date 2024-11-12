«Михаил Сомов» вернулся из рейса по обеспечению полярных станций на Дальнем Востоке

В рамках рейса была начата реализация совместного проекта движения «Чистая Арктика» и Северного УГМС по уборке территории на мысе Челюскин. В 2024 году основной задачей волонтеров был ремонт одного из помещений ОГМС имени Е. К. Федорова для размещения экодесанта. Уже следующим летом здесь смогут расположиться до 15 добровольцев, которые займутся уборкой. Часть накопившегося на мысе Челюскин железного лома уже удалось собрать и вывезти — около 50 железных бочек доставлено на «Сомове» в Архангельск и передано на утилизацию.