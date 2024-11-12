«Михаил Сомов» вернулся из рейса по обеспечению полярных станций на Дальнем Востоке

АРХАНГЕЛЬСК, 12 ноября. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» вернулось в Архангельск из рейса по обеспечению полярных станций по трассе Северного морского пути до Чукотки, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.
«Михаил Сомов» завершил рейс по обеспечению станций Росгидромета в Арктике. Сейчас планируется подготовка судна к следующему сезону", — сказал Ершов.
Экспедиция продолжалась более двух месяцев, «Сомов» вышел из Архангельска 3 сентября. Судно прошло через шесть арктических морей по трассе Северного морского пути от Архангельска до острова Врангеля на Чукотке и обратно. На востоке работу осложняла ледовая обстановка, из-за скопления льдов судно двигалось медленно. Погодные условия иногда задерживали вылет вертолета, с помощью которого осуществляется доставка снабжения с борта судна на станции.
В целом задачи рейса выполнены в полном объеме. На труднодоступные станции Северного, Якутского и Чукотского УГМС доставлено продовольствие, топливо, оборудование, горюче-смазочные материалы, медикаменты, запчасти и другие необходимые грузы. В рамках работы по модернизации наблюдательной сети на МГ-2 имени Г. А. Ушакова установлено новое модульное здание дизельной и вышка для ледовых наблюдений. Станции Чукотского УГМС — Айон, Валькаркай, Рау Чуа и Врангеля — обеспечены новыми дизель-генераторными установками, на станцию Амбарчик доставлен новый дизельный котел. На полярных станциях специалисты Севгидромета провели ремонт и обслуживание метеорологического оборудования, средств связи и энергетики, программного обеспечения. Кроме материально-технического обеспечения в период рейса на труднодоступные станции доставлена смена полярников.
В рамках рейса была начата реализация совместного проекта движения «Чистая Арктика» и Северного УГМС по уборке территории на мысе Челюскин. В 2024 году основной задачей волонтеров был ремонт одного из помещений ОГМС имени Е. К. Федорова для размещения экодесанта. Уже следующим летом здесь смогут расположиться до 15 добровольцев, которые займутся уборкой. Часть накопившегося на мысе Челюскин железного лома уже удалось собрать и вывезти — около 50 железных бочек доставлено на «Сомове» в Архангельск и передано на утилизацию.