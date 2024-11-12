В России отменили прокат фильма «Ученик» о Трампе

Тем не менее не вполне ясно, к кому обращена картина Аббаси, вышедшая как раз в канун выборов следующего президента США. Сам Трамп, понятно, в ярости («клеветническая» и «политически отвратительная работа»), но это ладно. Тем американцам, кто голосовал за Камалу Харрис, давно про Трампа ничего объяснять не нужно. Те, кто голосовал за Трампа, эту ленту принципиально смотреть не станут, а если станут, она их не переубедит, а даже если вдруг — уже в любом случае поздно.