Педиатра Буянову приговорили к 5,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ

Суд в Москве приговорил 68-летнюю врача-педиатра Надежду Буянову к 5,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ. В своем последнем слове женщина в очередной раз заявила, что не виновна, и подчеркнула, что пожаловавшаяся на нее Анастасия Акиньшина несколько раз меняла свои показания. Адвокат Буяновой Оскар Черджиев в беседе с «Газетой.Ru» также отметил, что обвинение строилось на оговоре врача, а реальных доказательств, в том числе аудиозаписи приема, в деле нет.