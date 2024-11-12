В Ростове прошло пленарное заседание Димитриевских образовательных чтений

— Мы исходим из того, что историческое просвещение должно быть направлено в том числе и на то, чтобы отвечать на животрепещущие вопросы дня сегодняшнего. На вопросы молодежи о специальной военной операции, на вопросы о целях и задачах, которые сегодня решает российское государство, на вопросы о вызовах, которые стоят перед нашей Родиной, и перед нравственным выбором каждого человека, — отметил Александр Ищенко.