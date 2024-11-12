В Ростове прошло пленарное заседание Димитриевских образовательных чтений

В Ростове прошло пленарное заседание XXIX Димитриевских образовательных чтений, главной темой которых стало восьмидесятилетие Великой Победы, память и духовный опыт поколений.
Модератором пленарного заседания чтений выступил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Антон Калинин, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Его Высокопреосвященство Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Также по видеосвязи было более двух тысяч участников, которые провели обсуждение на шести тематических площадках и потом поделились своими наработками. Трансляция заседания велась во всех 55 муниципалитетах области.
ОСОБАЯ ДАТА ДЛЯ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА.
Выступая перед собравшимися, Юрий Слюсарь отметил, что 80-летие Великой Победы — это особая дата для каждого гражданина, каждого патриота России.
— Димитриевские чтения открывают возможности для плодотворного диалога между органами государственной власти, духовенства, общественных организаций, искусства по самому широкому кругу вопросов. Сегодня в центре обсуждения одна из важнейших тем — Победа в Великой Отечественной войне. Память о подвиге советского народа объединяет многие поколения, — сказал Юрий Слюсарь. — В каждой семье есть свой герой, который положил голову за Родину, за мир. Именно поэтому сохранение памяти, передача духовно-нравственных ценностей имеет особое значение. Общие усилия народа, церкви и власти позволяют сформировать прочный моральный фундамент нашего общество, а в этом и кроется основная зада Димитриевский чтений.
СМЫСЛОВОЕ НАСЛЕДИЕ.
Александр Ищенко отметил, что в этом году Димитриевские чтения были обращены к смысловому наследию Великой Победы.
— Война, Победа в этой войне, достигнутая ценой десятков миллионов жизней и колоссальным напряжением сил граждан нашей страны — фронтовиков и тружеников тыла, стариков, женщин, детей, стала стержневым смыслом самосознания, самоощущения нашего народа, можно сказать — национальным духовно-нравственным кодом, — сказал спикер донского парламента.
Александр Ищенко отметил, что депутаты областного Заксобрания, а также молодежное крыло — молодежный парламент при Законодательном собрании всегда принимают участие в Димитриевских чтениях.
БЕРЕЧЬ НАШУ ПРАВДУ И ПЕРЕДАВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ.
— Мы исходим из того, что историческое просвещение должно быть направлено в том числе и на то, чтобы отвечать на животрепещущие вопросы дня сегодняшнего. На вопросы молодежи о специальной военной операции, на вопросы о целях и задачах, которые сегодня решает российское государство, на вопросы о вызовах, которые стоят перед нашей Родиной, и перед нравственным выбором каждого человека, — отметил Александр Ищенко.
Также спикер парламента напомнил, что о цене Великой Победы сейчас напоминают стелы и обелиски, а также Вечный огонь на могилах солдат, а также поля сражений, на которых до сих пор поисковики находят останки павших Героев.
— Поколение победителей отстояло и восстановило нашу великую большую страну, научило своих сыновей, внуков и правнуков отношению к родной земле, привило чувство любви к Родине и стремление заботиться о своем Отечестве. Теперь наш долг — беречь это чувство, эту нашу правду и передавать ее каждому следующему подрастающему поколению, — отметил Александр Ищенко.
СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДУХОВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий подчеркнул, что в преддверии 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне особую актуальность приобретают вопросы национальной безопасности, формирование патриотической и гражданской позиции, восстановление исторической памяти народа, развитие духовных и нравственных основ общества.
— Безусловно, только духовно-нравственное осмысление достижения и неудач прошлого позволит найти необходимые подходы и эффективные ответы на вызовы сегодняшнего дня. Однако мы прекрасно знаем с вами, что передавать далее можно лишь то, что, во-первых, ранее воспринято было, во-вторых, бережно хранится в настоящее время, и главное, что будет иметь ценность для приемников, сможет стать настоянием следующих поколений, — сказал Владыко.
Александр Ищенко отметил, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее народного единства, нет ничего сильнее любви к Руси.
— Мы видим, что сегодня точно такие же качества проявляют наши героические ребята при выполнении задач Специальной военной операции. Но патриотизм сводится не только готовности защищать Родину с оружием в руках. Патриотизм подразумевает сохранение национальной духовной идентичности в выстраивании стратегий развития нашей страны и нашего Донского края. Созидание будущего обязательно должно содержать уважение к прошлому, — резюмировал спикер донского парламента.
В этом году особенностью Димитриевских чтений стал концерт русской духовной музыки, проведенный по инициативе Александра Ищенко. Предполагается, что он станет традиционным и будет проводиться ежегодно.