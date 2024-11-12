Жителей Башкирии призвали не пугаться шумного стравливания природного газа

В Иглинском районе Башкирии начались плановые огневые работы. О них жителей республики предупредили в МЧС и призвали не пугаться шумного стравливания природного газа.
В ведомстве уточнили, что работы продлятся 10 дней и пройдут около села Алаторка и деревни Турбаслы. Стравленный газ не имеет ни запаха, ни цвета, и угрозу населению не несет, однако при работах может быть сильный шум.
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