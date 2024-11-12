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Открылся сервис, в котором можно получить продюсерские услуги без контракта

В России начал работу сервис Sound Market, в котором можно на время «арендовать» продюсера или даже целую команду профессионалов. При этом, чтобы получить услугу, заключать контракт не требуется.

Источник: Звук

В России начал работу сервис Sound Market, в котором можно на время «арендовать» продюсера или даже целую команду профессионалов. При этом, чтобы получить услугу, заключать контракт не требуется.

Руководят Sound Market два эксперта индустрии с большим стажем: Татьяна Тур и Виктор Абрамов. Татьяна работала с Полиной Гагариной, Ритой Дакотой, Натальей Подольской, LINA LEE, Burito и U108. Также она была креативным продюсером «Евровидения-2015» и шоу «Голос-4». Виктор же сотрудничал с такими артистами, как Тимати, Клава Кока, Егор Крид, МОТ, Natan и Тима Акимов. Кроме этого он был сооснователем лейбла Respect Production, совладельцем сайта Rap.ru, продюсером «Битвы за респект» и креативным директором Black Star. А в 2022-м Виктор основал лейбл VK Records.

Как заявляют создатели сервиса, временное сотрудничество оградит артистов от неразумных трат и кабальных условий. Стоит также отметить, что в этом случае все права на музыку будут принадлежать исполнителю.

Ранее композитор и продюсер Dean Korso заявил, что главной проблемой музыкальной индустрии является «информационный шум». Из-за него талантливые музыканты могут быть никем не услышанными.