Открылся сервис, в котором можно получить продюсерские услуги без контракта

Руководят Sound Market два эксперта индустрии с большим стажем: Татьяна Тур и Виктор Абрамов. Татьяна работала с Полиной Гагариной, Ритой Дакотой, Натальей Подольской, LINA LEE, Burito и U108. Также она была креативным продюсером «Евровидения-2015» и шоу «Голос-4». Виктор же сотрудничал с такими артистами, как Тимати, Клава Кока, Егор Крид, МОТ, Natan и Тима Акимов. Кроме этого он был сооснователем лейбла Respect Production, совладельцем сайта Rap.ru, продюсером «Битвы за респект» и креативным директором Black Star. А в 2022-м Виктор основал лейбл VK Records.