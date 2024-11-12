В Чечне уволили 11 директоров школ

«В своём докладе об итогах внеплановой аттестации руководителей общеобразовательных организаций ЧР первый заместитель руководителя администрации главы и правительства ЧР — министр Хадижат Кадырова рассказала, что выявлен ряд недочётов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей. Также не прошли аттестацию 4 начальника районных отделов образования», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.