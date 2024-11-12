В Чечне уволили 11 директоров школ

«В своём докладе об итогах внеплановой аттестации руководителей общеобразовательных организаций ЧР первый заместитель руководителя администрации главы и правительства ЧР — министр Хадижат Кадырова рассказала, что выявлен ряд недочётов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей. Также не прошли аттестацию 4 начальника районных отделов образования», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что поручил взять под особое внимание вопросы назначения руководителей школ и отделов образования, а также создать комиссию, которая будет заниматься решением поставленной задачи, соблюдением всех норм и порядков, прописанных в законодательстве.
«Таких нарушений быть не должно. Ответственность за результат будут нести руководители районных отделов образования и главы муниципалитетов. Мы не должны позволять халатно относиться к таким важным вопросам», — написал глава республики.