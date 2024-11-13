Трое детей, развод, необычные пристрастия: что известно о новой омской медведице Думке

«СуперОмск» узнал о новой жительнице зоопарка некоторые подробности.
Медведица родилась в 2004 году в самом северном природном заповеднике России в Чукотском автономном округе — на острове Врангеля. Однако едва родившегося медвежонка постигла страшная утрата — малышка осталась без мамы. Голодающую косолапую Думку нашли полярники, какое-то время она жила у них, причем ее кормили своеобразно — медом и сгущенкой. Благодаря отважным и заботливым людям медведица выжила, затем ее передали в Московский зоопарк. Здесь ее учили всему, что должен знать добропорядочный медведь: плавать, питаться, играть и общаться с другими животными.
Несмотря на голодное детство, Думка отличается необычными пристрастиями в еде, например, не любит жирную рыбу, что невиданно для белых медведей. Работникам приходилось поливать рыбу или мясо сгущенкой или медом, чтобы соблазнить Думку отведать полноценный для медведя обед. Мясо и рыбу она за еду не воспринимала, но до сих пор очень любит мед и сгущенку, которыми ее когда-то кормили спасшие полярники.
В 2008 году Думка переехала в столицу Удмуртии — Ижевск. Здесь она встретила своего супруга — Айона. Их объединило то, что обоих нашли в дикой природе. Медведя в годовалом возрасте обнаружил «Медвежий патруль» возле села Айон на Чукотке. Сперва его отправили в Московский зоопарк, где тот прошел программу реабилитации, а затем — в Ижевск.
Со временем Айон и Думка полюбили друг друга и стали родителями. В 2015 году на свет появились их первые дети, близнецы по имени Серый и Белый. Спустя три года родилась дочь, которую нарекли Пурга.
В 2019 году пути супругов разошлись, и последовал развод — Айон отправился в зоопарк Ростова-на-Дону, где у него теперь другая семья. Своя дорога и у самостоятельной Думки, она привела ее в Омскую область.
"Благодаря главному ветеринарному врачу Московского зоопарка Егорову Дмитрию Николаевичу, а также специалистам Большереченского зоопарка медведица достойно справилась с долгой дорогой и благополучно прибыла в Большереченский зоопарк. Выйдя на новую территорию, медведица по-хозяйски исследовала окрестности и даже изучила окружающих ее специалистов, планомерно всех обнюхав. У Думки хороший аппетит, кушает она с удовольствием, физическое и психическое состояния — в норме. На данный момент полярная медведица находится на карантине в закрытом помещении. Это необходимо не только для наблюдения за животным, но и для стабильной адаптации к новым условиям. По прошествии карантинного периода Думка выйдет в открытый вольер площадью более 1 000 кв. м.
В 2024 году благодаря опекуну всех белых медведей в российских зоопарках ПАО «НК “Роснефть” в Большереченском зоопарке была окончена реконструкция вольерного комплекса “Белый медведь”: техническая зона и выгульный вольер претерпели масштабные изменения (построены новые укрытия, улучшены имеющиеся берлоги, модернизирована чаша бассейна, создан яркий визуал для животного в виде арктического пейзажа, расширена и переоборудована техническая зона).
Выражаем нашу искреннюю благодарность ПАО «НК “Роснефть” за помощь в сохранении и защите популяции белого медведя. Благодаря патронажу “Роснефти” гости зоологических парков могут воочию видеть, насколько величественны эндемики сурового региона нашей планеты. Отдельное спасибо хотим сказать Московскому зоопарку и зоопарку Удмуртии — ваша поддержка стала основополагающим фактором в обретении столь долгожданного нашим зоопарком жителя — белого медведя», — сообщили в Большереченском зоопарке Омской области.
Карантин закончится в конце ноября 2024 года, Думка выйдет в свой большой вольер, тогда же ее смогут увидеть посетители.
1 декабря ей исполнится 20 лет, в зоопарке уже готовятся отмечать юбилей.
Фото: медведица Думка / источник: Анастасия Рузанова.