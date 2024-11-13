Трое детей, развод, необычные пристрастия: что известно о новой омской медведице Думке

"Благодаря главному ветеринарному врачу Московского зоопарка Егорову Дмитрию Николаевичу, а также специалистам Большереченского зоопарка медведица достойно справилась с долгой дорогой и благополучно прибыла в Большереченский зоопарк. Выйдя на новую территорию, медведица по-хозяйски исследовала окрестности и даже изучила окружающих ее специалистов, планомерно всех обнюхав. У Думки хороший аппетит, кушает она с удовольствием, физическое и психическое состояния — в норме. На данный момент полярная медведица находится на карантине в закрытом помещении. Это необходимо не только для наблюдения за животным, но и для стабильной адаптации к новым условиям. По прошествии карантинного периода Думка выйдет в открытый вольер площадью более 1 000 кв. м.