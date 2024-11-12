На что готовы работодатели, чтобы удержать сотрудников

Низкая производительность труда в России ​​— это вообще известная басня. Когда говорят об этой проблеме, почему-то всегда с укором поглядывают на работников, дескать, это у них то образование так себе, то квалификация подкачала. Меж тем повышение КПД в сфере труда ​​— это чаще всего проблема либо технического, либо административного плана, это вопросы автоматизации, роботизации и прочей оптимизации. Но, естественно, в такое сначала надо как следует вложиться. А у нас что? Сначала предприятиям было как-то недосуг этим всем заниматься ​​— работали же люди, терпели как-то. А теперь, когда терпеть многим стало некуда, оказалось, что уже и не на что модернизировать производство и повышать эффективность бизнеса: кредиты, видите ли, стали немыслимо дорогими.