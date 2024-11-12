Новый альбом The Cure «Songs of a Lost World» возглавил шесть чартов Billboard

Британская рок- и нью-вейв-группа The Cure заняла первое место сразу в нескольких чартах Billboard со своим долгожданным лонгплеем Songs of a Lost World: «Самые продаваемые альбомы», «Лучшие рок- и альтернативные альбомы», «Лучшие рок-альбомы», «Лучшие альтернативные альбомы», «Виниловые альбомы» и «Самые продаваемые альбомы в инди-магазинах».
Пластинка Songs of a Lost World также заняла четвертую позицию в чарте Billboard 200, уступая лонгплеям Tyler, The Creator «CHROMAKOPIA» (2024), Сабрины Карпентер «Short n' Sweet» (2024) и Lil Uzi Vert «Eternal Atake 2» (2024). Это лучший показатель The Cure в этом списке за 32 года, пишет Billboard.
Напоминаем, что меланхоличный альбом британских рокеров увидел свет 1 ноября.