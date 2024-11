Новый альбом The Cure «Songs of a Lost World» возглавил шесть чартов Billboard

Пластинка Songs of a Lost World также заняла четвертую позицию в чарте Billboard 200, уступая лонгплеям Tyler, The Creator «CHROMAKOPIA» (2024), Сабрины Карпентер «Short n' Sweet» (2024) и Lil Uzi Vert «Eternal Atake 2» (2024). Это лучший показатель The Cure в этом списке за 32 года, пишет Billboard.