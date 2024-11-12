Три футболиста сборной Беларуси не получили визы для поездки в Северную Ирландию

— Три дня я поработаю, и потом отправляюсь с ребятами, у которых также нет визы (Савицкий и Бочеров), в Болгарию. Будем болеть за команду. Все видят таблицу, нужно брать шесть очков в этих матчах, — отметил Лисакович.