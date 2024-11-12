Три футболиста сборной Беларуси не получили визы для поездки в Северную Ирландию

Белорусская футбольная сборная вынуждена отправиться в Белфаст на матч Лиги наций против команды Северной Ирландии без трех игроков, которым не дали визы, сообщает sport5.by.
Нападающий калининградской «Балтики» Виталий Лисакович сказал, что не получил визу. Матч против Северной Ирландии в Белфасте состоится 15 ноября.
— Не дали ее, что я здесь могу сделать? Всем ребятам дали, кроме нас троих. Бывает, — сказал Лисакович программе «Арена» на «Первом информационном».
Он сможет присоединится к сборной только в матче против сборной Болгарии, который пройдет 18 ноября в Софии.
— Три дня я поработаю, и потом отправляюсь с ребятами, у которых также нет визы (Савицкий и Бочеров), в Болгарию. Будем болеть за команду. Все видят таблицу, нужно брать шесть очков в этих матчах, — отметил Лисакович.
Визы также не получили форвард Павел Савицкий из «Немана» и полузащитник Валерий Бочеров из «Уфы».
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