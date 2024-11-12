Ольга Чемоданова снялась с электоральной кампании по выборам президента Беларуси

Ольга Чемоданова заявила о решении прекратить участие в электоральной кампании по выборам президента Беларуси, сообщает БелТА.
Она рассказала журналистам о том, что такое решение было принято 12 ноября на заседании правления Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин».
Напомним, что выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Ольга Чемоданова заявила:
— Мы понимаем прекрасно, что никто кроме нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко сегодня не сможет обеспечить ту безопасность, в которой мы находимся, безопасность нашей страны в первую очередь и, конечно же, такое поступательное развитие нашего государства.
Она подчеркнула, что является частью команды действующего президента.
— И самое главное — мы надежный тыл, в чем можно не сомневаться. В этой связи я приняла решение не участвовать в дальнейшей электоральной кампании.
Ранее мы писали, что претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Сергей Бобриков принял решение прекратить участие в электоральной кампании.
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