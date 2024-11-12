Ольга Чемоданова снялась с электоральной кампании по выборам президента Беларуси

— Мы понимаем прекрасно, что никто кроме нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко сегодня не сможет обеспечить ту безопасность, в которой мы находимся, безопасность нашей страны в первую очередь и, конечно же, такое поступательное развитие нашего государства.