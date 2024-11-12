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В Таганроге пограничники получили два новых сторожевых катера

Два катера, предназначенные для охраны государственной и административной границы, ввели в строй на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге пограничники получили два сторожевых катера проекта КС-850, которые не имеют аналогов в России. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Новые катера предназначены не только для охраны государственной и административной границы. Их также можно использовать для проведения поисково-спасательных операций, а также перехватывать нарушителей.

Каждый катер развивает скорость до 70 километров в час и может маневрировать.

— Сотрудники дивизиона с честью выполняют свой долг, решая обширный спектр задач по обеспечению безопасности региона. И два новых современных сторожевых катера станут отличным подспорьем в этой работе, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. — Только за осенний период в акватории Таганрогского залива Азовского моря пограничниками задержано и привлечено к ответственности свыше 20 правонарушителей, у которых изъято водных биоресурсов на сумму свыше 13 миллионов рублей. Из акватории Таганрогского залива вытралено более 450 незаконных орудий лова общей протяженностью свыше 12 км.