В Таганроге пограничники получили два новых сторожевых катера

— Сотрудники дивизиона с честью выполняют свой долг, решая обширный спектр задач по обеспечению безопасности региона. И два новых современных сторожевых катера станут отличным подспорьем в этой работе, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. — Только за осенний период в акватории Таганрогского залива Азовского моря пограничниками задержано и привлечено к ответственности свыше 20 правонарушителей, у которых изъято водных биоресурсов на сумму свыше 13 миллионов рублей. Из акватории Таганрогского залива вытралено более 450 незаконных орудий лова общей протяженностью свыше 12 км.