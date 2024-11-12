Снимки с «Джеймса Уэбба» ставят под сомнение теорию о формировании галактик

«Астрономы придумали темную материю для объяснения того, как равномерно распределенная материя в ранней Вселенной превратилась в набор из крупных галактик и разделяющих их пустот. Построенная на базе этой идеи теория говорит о том, что все крупные галактики возникли в результате роста сверхмалых скоплений материи в ранней Вселенной. Эта идея не соответствует тому, что мы видим на снимках с “Джеймса Уэбба”, — заявил профессор CWRU Стейси Макгоу, чьи слова приводит пресс-служба вуза.