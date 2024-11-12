Пять машин столкнулись на МКАД в Минске в массовом ДТП

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД вечером 12 ноября, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Информируют, что ДТП произошло 12 ноября около 17:40 в районе 41-го км внешнего кольца МКАД. По предварительной информации, "в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение пяти автомобилей: Lada, Volvo, Volkswagen и двух машин Skoda.
Кроме того, сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
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