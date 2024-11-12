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В Таганроге задержали подозреваемых в коррупции силовиков

По подозрению во взятках на 3,5 млн рублей в Таганроге задержали двоих силовиков.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге прошло задержание двух высокопоставленных силовиков. Их подозревают во взяточничестве на 3,5 миллиона рублей от предпринимателя. Было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 1rnd со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, в конце сентября был задержан руководитель следственного отдела по Таганрогу. Его подозревали в посредничестве при передаче взятки. По предварительным данным, этой деятельностью он занимался с 2023 года. А попался, когда взятку в два миллиона рублей собирался передать один из предпринимателей. В итоге и на руководителя, и на бизнесмена было возбуждено дело.