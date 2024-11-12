В Таганроге задержали подозреваемых в коррупции силовиков

Напомним, в конце сентября был задержан руководитель следственного отдела по Таганрогу. Его подозревали в посредничестве при передаче взятки. По предварительным данным, этой деятельностью он занимался с 2023 года. А попался, когда взятку в два миллиона рублей собирался передать один из предпринимателей. В итоге и на руководителя, и на бизнесмена было возбуждено дело.